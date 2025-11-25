Report d'une décision sur la demande d'extradition d'un patron de presse sénégalais

Madiambal Diagne à sa sortie de la cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La justice française a demandé des précisions sur la demande d'extradition du patron de presse sénégalais Madiambal Diagne, critique du pouvoir de son pays, et reporté sa décision à février, a-t-on appris à l'issue d'une audience à Versailles.

"La chambre de l'instruction a décidé d'ordonner un supplément d'information et de demander aux autorités sénégalaises de se justifier sur les points qui étaient nos points d'inquiétude", a déclaré à la presse l'un de ses avocats, Vincent Brengarth, qualifiant cette demande de "première victoire".

La cour d'appel souhaite "obtenir des pièces et informations complémentaires relatives à la procédure et au régime juridique applicable au Sénégal", a précisé la juridiction dans un communiqué de presse, indiquant que la prochaine audience doit se tenir le 3 février 2026.

Madiambal Diagne, accompagné par une vingtaine de membres de la diaspora sénégalaise venus en soutien, s'est dit "soulagé".

"(Je suis) rassuré que le droit soit dit, que le droit élémentaire soit sauvegardé et que la justice française ait tranché en toute sérénité, en toute liberté et en toute indépendance", a déclaré l'homme d'affaires et patron de presse du groupe Avenir Communication, qui édite le journal sénégalais Le Quotidien.

"Les faits reprochés à M. Diagne ne sont pas suffisamment précis, les qualifications ne le sont pas non plus", a poursuivi l'avocat, qui a également indiqué que la justice française avait demandé à son homologue sénégalaise de "se justifier sur les garanties qui sont offertes à M. Diagne en cas de retour au Sénégal".

Elle doit aussi s'expliquer sur "le circuit pris par la demande d'extradition", a encore ajouté le conseil pour qui la justice a estimé "que le dossier n'était absolument pas mûr pour permettre une décision à ce stade".

Un autre de ses avocats, Ousmane Thiam, s'est exprimé en wolof à l'issue de l'audience.

Les autorités sénégalaises avaient émis en septembre un mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne, qui avait fui le pays malgré une interdiction de sortie du territoire.

Madiambal Diagne a été précédemment convoqué par la Division des investigations criminelles dans le cadre d'une enquête portant sur de présumées transactions financières suspectes et avait quitté le territoire sénégalais pour la France fin septembre.

La justice sénégalaise lui impute "des infractions à caractère financier, escroquerie et blanchiment, à l'occasion de contrats passés entre deux sociétés et avec l'Etat sénégalais", a précisé jeudi le communiqué de la cour d'appel de Versailles.

Deux journalistes sénégalais avaient été arrêtés fin octobre au Sénégal pour avoir interviewé M. Diagne alors qu'il se trouvait en France. Ils ont depuis été libérés.

Ces arrestations ont suscité de vives protestations au Sénégal parmi les représentants de la presse et au sein de la classe politique.