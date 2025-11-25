"Aujourd'hui nous venons d'obtenir une première victoire", salue Me Vincent Bregarth, avocat de Madiambal Diagne, alors que la justice française demande des précisions sur la demande d'extradition de ce patron de presse sénégalais, critique du pouvoir de son pays, et reporte sa décision à février. SONORE
Report d'une décision sur la demande d'extradition d'un patron de presse sénégalais
