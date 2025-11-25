Les règles de la location meublée de courte durée (Airbnb, Abritel, Booking...)

En 2025, la location meublée de courte durée (Airbnb, Abritel, Booking…) est plus encadrée que jamais en France. Résidence principale limitée à 90 jours dans certaines villes, autorisations obligatoires pour les résidences secondaires, nouvelles obligations fiscales… Attention : les sanctions peuvent atteindre 10 000 € si vous ne respectez pas la loi !
Dans cette vidéo, je vous explique clairement :
- Les règles à suivre pour louer votre résidence principale ou secondaire
- Les démarches à effectuer en mairie et les numéros d'enregistrement
- Les plafonds de durée de location selon les villes (Paris, Marseille, etc.)
- Les nouveautés fiscales 2025 (micro-BIC, abattements, cotisations sociales)
- Les risques et amendes en cas de non-conformité
