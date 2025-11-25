 Aller au contenu principal
Les règles de la location meublée de courte durée (Airbnb, Abritel, Booking...)

information fournie par Tout sur mes finances  25/11/2025 à 11:57

En 2025, la location meublée de courte durée (Airbnb, Abritel, Booking…) est plus encadrée que jamais en France. Résidence principale limitée à 90 jours dans certaines villes, autorisations obligatoires pour les résidences secondaires, nouvelles obligations fiscales… Attention : les sanctions peuvent atteindre 10 000 € si vous ne respectez pas la loi !

Dans cette vidéo, je vous explique clairement :
- Les règles à suivre pour louer votre résidence principale ou secondaire
- Les démarches à effectuer en mairie et les numéros d'enregistrement
- Les plafonds de durée de location selon les villes (Paris, Marseille, etc.)
- Les nouveautés fiscales 2025 (micro-BIC, abattements, cotisations sociales)
- Les risques et amendes en cas de non-conformité

Location Airbnb

