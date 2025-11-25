La ministre française des Armées Catherine Vautrin arrive à Varsovie, accueillie par le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. IMAGES
La ministre française des Armées rencontre le ministre de la Défense polonais à Varsovie
