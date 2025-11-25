L'unique couple de pandas hébergé en France a quitté mardi le zoo de Beauval pour regagner sa Chine natale, installé dans des caisses climatisées à bord d'un camion à leur effigie.
L'unique couple de pandas hébergé en France repart en Chine
