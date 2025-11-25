Le gouvernement annonce un plan pour "refonder l'éducation au cinéma et à l'image"

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray et la ministre de la Culture Rachida Dati annoncent un plan pour "refonder l'éducation au cinéma et à l'image" à Créteil le 25 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le gouvernement a annoncé mardi un plan de 15 mesures afin de "refonder l'éducation au cinéma et à l'image", promettant notamment de "multiplier" les classes à horaires aménagées spécialité cinéma et de doubler le nombre d'élèves qui bénéficient du dispositif "Ma classe au cinéma".

"La cible, c'est bien de permettre à nos élèves de s'éloigner du petit écran et de développer leur esprit critique en passant au grand", a rappelé le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray lors d'un déplacement dans un cinéma puis un lycée de Créteil, déplorant que les jeunes soient "bombardés de contenus" sur smartphone "dont la médiocrité n'est pas à démontrer".

"Nous allons faire entrer nos dispositifs dans une nouvelle ère", a affirmé lors de ce déplacement la ministre de la Culture Rachida Dati, qui promet par ailleurs que "dès 2026, 8 millions d'euros de moyens nouveaux seront engagés par le ministère de la Culture et le Centre national du cinéma et l'image animée" (CNC).

Parmi les 15 mesures, les ministres souhaitent notamment "qu'un élève sur trois, d'ici deux ans" bénéficie du dispositif "Ma classe au cinéma", a indiqué Edouard Geffray. Lancé à la fin des années 1980, il permet aux élèves d'aller au moins trois fois par an au cinéma avec leur classe.

Deux millions d'élèves en bénéficient actuellement, grâce à un prix du billet préférentiel. Les ministres entendent arriver à 4 millions d'élèves.

Le gouvernement veut également "multiplier" les classes à horaires aménagés cinéma, permettant un enseignement artistique renforcé. Il en existe neuf actuellement, à titre expérimental.

Le plan prévoit aussi de former les professeurs, avec un site de ressources pédagogiques, de "créer un diplôme interuniversitaire (DIU) d'éducation au cinéma", accessible aux enseignants et "à d’autres acteurs", et de créer des "conservatoires pilotes municipaux ou départementaux de cinéma".

Ces annonces interviennent après la remise d'un rapport en septembre, écrit par Edouard Geffray, avant sa nomination comme ministre, qui préconisait que l'éducation au cinéma, "exact antidote" à l'addiction des jeunes aux écrans, soit préservée et renforcée dans les établissements scolaires.

Elles interviennent également dans un contexte de baisse de fréquentation des salles de cinéma. La fréquentation est revenue au niveau des "années 2000 en valeur absolue", avait rappelé en septembre le président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), Richard Patry, présent lors du déplacement des ministres à Créteil.