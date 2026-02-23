Images de soldats de la Garde nationale mexicaine postés à l'extérieur des bureaux du procureur général à Mexico, alors que des troubles ont éclaté dans le pays après la mort du chef de l'un des plus gros cartels de la drogue lors d'une opération militaire, la présidente mexicaine appelant au calme et les Etats-Unis ses concitoyens à rester "à l'abri". IMAGES
Troubles au Mexique: la Garde nationale postée devant les bureaux du procureur général
