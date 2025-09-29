Sur les montagnes du Haut Atlas marocain, un langage ancestral résonne à travers les vallées. Le sifflement, bien plus qu’un simple signal, est une véritable langue, transmise de génération en génération par les bergers.
Dans le Haut Atlas marocain, le langage millénaire des siffleurs menacé
