Top 5 IA du 24/09/2025

information fournie par Libertify 25/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alibaba, Emeis , Renault , Sanofi , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
176,480 USD NYSE +8,22%
EMEIS
13,390 EUR Euronext Paris +10,21%
RENAULT
34,380 EUR Euronext Paris -1,21%
SANOFI
79,500 EUR Euronext Paris +0,30%
TOTALENERGIES
53,500 EUR Euronext Paris +2,12%

