La région de Valence et d'autres zones de l'est de l'Espagne restaient en alerte rouge lundi après de fortes pluies dans la nuit, mais celles-ci n'ont pas causé de dégâts majeurs, onze mois après les inondations meurtrières d'octobre 2024.
Espagne: fortes pluies dans la région de Valence, mais pas de dégâts majeurs
