Des inscriptions réclamant la libération des otages israéliens détenus à Gaza ont été tracées dans la nuit de dimanche à lundi devant Sciences Po, à Paris.
"Hamas rend les otages": des inscriptions taguées devant Sciences Po à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro