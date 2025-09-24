Au programme ce matin : Amazon, Argan , Arkema , STMicroelectronics, Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 23/09/2025
Valeurs associées
|220,7100 USD
|NASDAQ
|-3,04%
|62,900 EUR
|Euronext Paris
|-2,78%
|55,800 EUR
|Euronext Paris
|+0,90%
|79,260 EUR
|Euronext Paris
|-1,21%
|24,610 EUR
|MIL
|+2,69%
