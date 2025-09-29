Seize ans après le crash du vol Rio-Paris AF447 qui a tué 228 personnes, le procès pour homicides involontaires de la compagnie Air France et le constructeur Airbus, relaxés en première instance, s'est ouvert lundi pour deux mois à la cour d'appel de Paris.
Le procès en appel du crash du Rio-Paris en 2009 s'est ouvert
