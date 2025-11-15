Beaucoup de tentes et abris de fortune érigés par les Gazaouis ne sont pas adaptés aux fortes précipitations qui tombent sur le territoire palestinien à la fin de l'automne et en hiver.
Trempés sous leurs tentes, des Gazaouis affrontent la pluie hivernale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro