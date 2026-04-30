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Top 5 IA du 29/04/2026

information fournie par Libertify 30/04/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus, Amundi, Pernod Ricard, Sopra Steria, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
174,620 EUR Euronext Paris +5,13%
AMUNDI
81,150 EUR Euronext Paris +6,85%
PERNOD RICARD
62,300 EUR Euronext Paris -3,08%
SOPRA STERIA
134,000 EUR Euronext Paris +17,54%
VISA RG-A
334,970 USD NYSE +8,25%

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