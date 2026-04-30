Au programme ce matin : Airbus, Amundi, Pernod Ricard, Sopra Steria, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 29/04/2026
Valeurs associées
|174,620 EUR
|Euronext Paris
|+5,13%
|81,150 EUR
|Euronext Paris
|+6,85%
|62,300 EUR
|Euronext Paris
|-3,08%
|134,000 EUR
|Euronext Paris
|+17,54%
|334,970 USD
|NYSE
|+8,25%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro