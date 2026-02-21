Deux rassemblements qui se font fasse, séparés par un cordon de forces de l'ordre à Rennes. Le premier est organisé pour rendre hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste décédé à Lyon la semaine dernière. Le deuxième en réponse en premier, organisé par des militants antifascistes.
À Rennes, rassemblement pour Quentin Deranque et contre-manifestation antifasciste
