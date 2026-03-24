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Top 5 IA du 23/03/2026

information fournie par Libertify 24/03/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Apple , Engie , Renault , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
166,400 EUR Euronext Paris +3,41%
APPLE
251,4900 USD NASDAQ +1,41%
ENGIE
26,340 EUR Euronext Paris -0,64%
RENAULT
28,060 EUR Euronext Paris +1,52%
VALNEVA
2,780 EUR Euronext Paris -39,01%

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