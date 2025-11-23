Episode hivernal: fin de la vigilance orange sur l'ensemble du territoire

A Paris, place de la République, lors d'un épisode neigeux, le 23 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Météo-France a annoncé dimanche matin la levée de la vigilance orange neige/verglas sur l'ensemble du territoire, après un épisode de neige qui a notamment touché l'Ile-de-France et le Massif central.

"Cet épisode de neige a touché une large bande centrale du pays, du nord-ouest jusqu'au Massif central. Il arrive à son terme", a-t-on indiqué à Météo-France.

A 8h, "il restait ce matin deux départements en vigilance orange neige/verglas, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Cette vigilance a été levée à 10H et ramenée à jaune".

"Une partie du pays reste en vigilance jaune, essentiellement pour des risques liés au verglas", a-t-on ajouté.

Cet épisode, qui a donné lieu à des chutes de neige de quelques centimètres, n'a pas eu d'impact majeur sur les transports.

"Cette nuit et ce matin, malgré l’épisode neigeux qui a traversé l’Île-de-France, la circulation est restée normale sur l’ensemble des réseaux de transport", a déclaré dimanche le ministre des Transports Philippe Tabarot, dans un message sur X.

Il déplore toutefois des accidents de la route "dans le Nord et en Île-de-France" - avec notamment quatre blessés dans un accident dans l'Oise, selon le ministère.

En raison du risque persistant de chaussées glissantes, "les limitations de vitesse et l’interdiction de dépassement pour les poids lourds restent en vigueur sur décision de la Préfecture de police", précise le ministre.

La préfecture de police avait décidé samedi de réduire la vitesse autorisée de 20 km/h sur l'ensemble de l'Ile-de-France et d'interdire les dépassements pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les grands axes.

Dans le domaine aérien, a ajouté Philippe Tabarot, "la visibilité demeure faible et peut entraîner des retards".

Ces retards peuvent notamment être dus à la faible visibilité à Orly et aux opérations de dégivrage à Roissy, a-t-on précisé au ministère.

Renouvelant son appel à la prudence à destination des automobilistes, le ministre a salué la mobilisation de 7.500 agents des routes ce week-end.

Sur son site, Météo-France indique qu'une "nouvelle perturbation gagne par l'ouest, associée à un redoux sensible".

Cette nouvelle perturbation "pourra tout de même donner quelques précipitations verglaçantes près des frontières allemandes (nord Lorrain et nord Alsace) cet après-midi, mais l'étendue réduite des zones concernées ne justifie un passage en vigilance orange des départements concernés".