Au programme ce matin : Air France KLM, Airbus, Forvia, Johnson & Johnson, OPmobility. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 18/06/2026
Valeurs associées
|12,580 EUR
|Euronext Paris
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