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Top 5 IA du 18/06/2026

information fournie par Libertify 19/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Air France KLM, Airbus, Forvia, Johnson & Johnson, OPmobility. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
12,580 EUR Euronext Paris +4,57%
AIRBUS
191,940 EUR Euronext Paris +2,63%
FORVIA (EX FAURECIA)
9,408 EUR Euronext Paris -4,20%
JOHNSON&JOHNSON
228,340 USD NYSE -2,46%
OPMOBILITY
14,230 EUR Euronext Paris -4,24%

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