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Top 5 IA du 02/11/2026

information fournie par Libertify 03/11/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom, Apple, Safran, Thales, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALSTOM
11,685 EUR Euronext Paris -26,09%
APPLE
338,3200 USD NASDAQ -1,83%
SAFRAN
288,2000 EUR Euronext Paris +4,53%
THALES
232,000 EUR Euronext Paris -1,57%
TOTALENERGIES
83,610 EUR Euronext Paris -2,13%

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