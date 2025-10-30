Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de tomates marocaines terminent sur nos étals. À 99 centimes d'euros la barquette, elles sont deux à trois fois moins chères que les tomates françaises. Mais à quel prix ? Près d'Agadir, une entreprise franco-marocaine a ouvert ses portes à nos confrères de France 2. Des milliers d'ouvriers travaillent dans ces fermes ultramodernes, où subsistent aussi des zones d'ombre – notamment des accusations d'exploitation de travailleurs migrants.
Tomates marocaines : l'envers du décor dans les mégafermes d'Agadir
