Soldat tué au Liban, tirs de sommation contre un bateau à Ormuz: "la France n'a pas été visée spécifiquement", a expliqué le président français Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à Gdansk, en Pologne.
Tirs contre un bateau à Ormuz: "la France n'a pas été visée spécifiquement", dit Macron
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