AAA, Aa3, perspective négative... Derrière ces quelques lettres se cachent des enjeux financiers considérables. Trois grandes agences privées dominent la notation des États : Standard & Poor's, Fitch et Moody's. Cette dernière va donner son évaluation pour la France ce vendredi et selon la majorité des économistes, la tendance devrait être à la baisse.
La France bientôt dégradée ? Le pouvoir des agences de notation
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