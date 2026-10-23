Alors que le Sénégal s’apprête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse, le premier événement olympique jamais organisé sur le continent africain, le pays entier met les bouchées doubles pour être prêt à temps. Un reportage de Sarah Sakho et Simon Martin.
Dakar, la fièvre olympique version jeunes
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