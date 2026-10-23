En Ligue Europa, Marseille s'est incliné en Autriche contre le Sturm Graz (1-0). Avec trois défaites en trois journées, les Phocéens sont désormais 34es du classement et se rapprochent de l'élimination.
L'OM s'incline une nouvelle fois en Ligue Europa face au Sturm Graz
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