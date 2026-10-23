C'est l’œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères en France : "Iris", tableau monumental peint par Claude Monet à la fin de sa vie, a été adjugé pour 50 millions d'euros (frais inclus) jeudi à Paris.
"Iris" de Monet, oeuvre d'art la plus chère vendue en France
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