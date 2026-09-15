The big Long de Jokariz : regardez le 6e épisode en direct

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.
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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte.Suivez en replay le 6e épisode diffusé en direct à 19h lundi sur Twitch et sur Boursorama.
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Jokariz a fait le point spécial sur l'immobilier et les SCPI avec son invité, Nicolas Vandenhende, directeur de la distribution France chez Tikehau Capital.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.