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The big Long de Jokariz : regardez le 6e épisode en direct

information fournie par Boursorama 15/09/2026 à 20:00

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

À lire aussi | The Big Long : regardez le 5e épisode en replay

Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte.Suivez en replay le 6e épisode diffusé en direct à 19h lundi sur Twitch et sur Boursorama.

À lire aussi | The Big Long : regardez le 4e épisode en replay

Jokariz a fait le point spécial sur l'immobilier et les SCPI avec son invité, Nicolas Vandenhende, directeur de la distribution France chez Tikehau Capital.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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