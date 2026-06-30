The Big Long : regardez le 4e épisode en replay

information fournie par Boursorama • 30/06/2026 à 15:30

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le 4e épisode avec l'intervention en direct de Laurent Denize, directeur des investissements de ODDO BHF qui a expliqué notamment comment évaluer les IPO. Jokariz et Jean ont également reçu le duo de dirigeants du Slip Français pour rester dans la thématique de l'introduction en Bourse.