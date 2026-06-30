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The Big Long : regardez le 4e épisode en replay

information fournie par Boursorama 30/06/2026 à 15:30

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

À lire aussi | The Big Long de Jokariz : regardez le 3e épisode en replay

Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le 4e épisode avec l'intervention en direct de Laurent Denize, directeur des investissements de ODDO BHF qui a expliqué notamment comment évaluer les IPO. Jokariz et Jean ont également reçu le duo de dirigeants du Slip Français pour rester dans la thématique de l'introduction en Bourse.

À lire aussi | Le Slip Français s'introduit en Bourse

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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