The Big Long : regardez le 5e épisode en replay

information fournie par Boursorama • 27/07/2026 à 13:00

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le 5e épisode en replay. Jokariz recevait notamment Edwin Faure, CIO de Philippe Hottinguer Gestion, avec cette question : les Small & Mid Caps sont-elles intéressantes pour les investisseurs particuliers ?