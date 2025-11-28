Onze éléphants peints en rose ont défilé jeudi dans les rues de Bangkok avant d'aller s'incliner ensemble devant le Grand Palais en hommage à la reine mère Sirikit, dont le décès fin octobre a ouvert une année de deuil officiel en Thaïlande.
Thaïlande: onze éléphants roses défilent en hommage à la défunte reine mère
