 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thaïlande: onze éléphants roses défilent en hommage à la défunte reine mère

information fournie par AFP Video 28/11/2025 à 13:10

Onze éléphants peints en rose ont défilé jeudi dans les rues de Bangkok avant d'aller s'incliner ensemble devant le Grand Palais en hommage à la reine mère Sirikit, dont le décès fin octobre a ouvert une année de deuil officiel en Thaïlande.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

information fournie par AFP 27 nov.
2
2

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
3

Au Japon, l'anguille au menu d'un débat mondial sur sa préservation

information fournie par AFP Video 27 nov.
4

En Iran, les filles se tournent vers le karaté

information fournie par AFP Video 27 nov.
5

Avec une scie à métaux et des draps: deux détenus s'évadent de la prison de Dijon

information fournie par AFP 27 nov.
6

Nathacha Appanah reçoit le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP Video 27 nov.
7

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait

information fournie par AFP Video 27 nov.
8

Macron relance le "service national", militaire et volontaire

information fournie par AFP 27 nov.
13
1

Narcobanditisme: "On n'a pas peur", dit le maire de Marseille

information fournie par AFP Video 20 nov.
2

Macron salue le "tournant" au Gabon après le putsch de 2023

information fournie par AFP 24 nov.
3

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
4

En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !

information fournie par France 24 25 nov.
5
5

En Moselle, la dernière mine de sel souterraine de France

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
6

Ukraine: un missile abattu par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

information fournie par AFP Video 25 nov.
7

Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris lancée à Lille

information fournie par AFP 24 nov.
2
8

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
4
2

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
3

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
4

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
5

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
6

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
7

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
8

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank