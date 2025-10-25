 Aller au contenu principal
Thaïlande: décès de la reine mère Sirikit, figure puissante de la monarchie

information fournie par AFP Video 25/10/2025 à 13:59

L'ancienne reine Sirikit Kitiyakorn, épouse de Bhumibol Adulyadej qui a régné sur la Thaïlande pendant 70 ans et mère du monarque actuel, est décédée à l'âge de 93 ans, un changement d'ère pour la puissante royauté thaïlandaise.

L'offre BoursoBank