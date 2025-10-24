Il y a un an, la province de Valence avait été ravagée par des pluies torrentielles causant la mort de plus de 230 personnes et des dégâts matériels colossaux. Depuis, de nombreux volontaires ont aidé les rescapés à récupérer des milliers de photos ensevelies au milieu de quelque 800 000 tonnes de débris.
À Valence, des milliers de photos sauvées un an après les inondations meurtrières
