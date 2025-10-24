 Aller au contenu principal
À Valence, des milliers de photos sauvées un an après les inondations meurtrières

information fournie par France 24 24/10/2025 à 19:14

Il y a un an, la province de Valence avait été ravagée par des pluies torrentielles causant la mort de plus de 230 personnes et des dégâts matériels colossaux. Depuis, de nombreux volontaires ont aidé les rescapés à récupérer des milliers de photos ensevelies au milieu de quelque 800 000 tonnes de débris.

