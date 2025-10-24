Veille du premier tour de la présidentielle en Côte d’Ivoire ce samedi où près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils doivent choisir entre 5 candidats...parmi les enjeux : réconcilier un pays divisé...résoudre le chômage endémique des jeunes malgré une croissance économique solide mais inégalement répartie.
Présidentielle en Côte d'ivoire : derniers préparatifs avant le scrutin
