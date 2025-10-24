Une vidéo publiée par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth montre ce qu'il décrit comme une frappe américaine nocturne contre un bateau soupçonné de trafic de drogue et exploité par un gang vénézuélien. La frappe a tué six personnes dans la mer des Caraïbes, précise-t-il sur son compte X. Il s'agit de la dixième frappe américaine connue contre des embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique. Ces frappes ont tué au moins 43 personnes, selon un décompte de l'AFP. IMAGES
Nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés, six hommes tués
