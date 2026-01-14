Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales.
Thaïlande: au moins 32 morts après l'effondrement d'une grue sur un train
