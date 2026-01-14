 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Musées : la France fait payer plus cher les visiteurs non-européens

information fournie par France 24 14/01/2026 à 10:54

Depuis le 14 janvier, plusieurs grands sites culturels français appliquent une tarification différenciée selon l’origine des visiteurs. Objectif affiché : dégager de nouvelles recettes pour financer la rénovation du patrimoine. Une mesure controversée, qui divise jusque dans les musées.

Vidéos les + vues

1

Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 13 janv.
2

En France, désormais 69,1 millions d'habitants, plus de décès que de naissances

information fournie par AFP 13 janv.
1
3

Procès en appel du RN: arrivées de prévenus et de l'avocat du Parlement européen

information fournie par AFP Video 13 janv.
1
4

Budget 2026 : enfin l’heure de vérité ?

information fournie par Ecorama 13 janv.
5

Cathy Collart Geiger (Maison Nicolas) : "On est capable de vendre des bouteilles à 3 euros comme à 25 000 euros !"

information fournie par Ecorama 13 janv.
2
6

Iran: la situation de Cécile Kohler et Jacques Paris "fragile et préoccupante" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 13 janv.
7

Marine Le Pen sort du tribunal lors d'une suspension de séance

information fournie par AFP Video 13 janv.
8

"On est prêts à rester plusieurs jours": les tracteurs de retour à Paris

information fournie par AFP Video 13 janv.
1
1

Des agriculteurs de la Coordination rurale au pied de la Tour Eiffel à Paris

information fournie par AFP Video 08 janv.
2

Neige: le point sur les perturbations dans les transports

information fournie par AFP 07 janv.
3
3

Le Japon encourage l’exode rural : campagnes nippones, vers un nouvel eldorado ?

information fournie par France 24 08 janv.
4

Trump étudie "activement" un achat du Groenland, affirme la Maison Blanche

information fournie par AFP 08 janv.
18
5

Ne sous-estime pas les petites sommes !

information fournie par Amundi 07 janv.
6

Un sommet Jordanie-UE s'ouvre à Amman

information fournie par AFP Video 08 janv.
7

La Bourse va-t-elle pulvériser de nouveaux records en 2026 ?

information fournie par Ecorama 08 janv.
8

Las Vegas: Uber dévoile le robotaxi censé défier Waymo à San Francisco fin 2026

information fournie par AFP Video 07 janv.
3
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 23 déc. 2025
3
7

Réduction, déduction, crédit d’impôt : comment s’y retrouver pour payer moins ?

information fournie par Boursorama 16 déc. 2025
8

Le Journal des biotechs : André Choulika, PDG de Cellectis

information fournie par Boursorama 15 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank