Depuis le 14 janvier, plusieurs grands sites culturels français appliquent une tarification différenciée selon l’origine des visiteurs. Objectif affiché : dégager de nouvelles recettes pour financer la rénovation du patrimoine. Une mesure controversée, qui divise jusque dans les musées.
Musées : la France fait payer plus cher les visiteurs non-européens
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro