Terres rares : la chimiste qui défie la Chine

information fournie par France 24 05/12/2025 à 17:38

Très convoitées dans le monde, les terres rares sont essentielles au médical, à l’armement, au numérique et à l’énergie. Aujourd’hui, c’est la Chine qui en produit 95 %, grâce à une main-d’œuvre bon marché, de vastes gisements et des règles environnementales laxistes. Une jeune scientifique franco-américaine a mis au point un procédé révolutionnaire pour récupérer l'europium des tubes néons usagés. Sa méthode est plus rapide, plus propre et plus durable que les techniques traditionnelles, et contribue ainsi à l'économie circulaire de ces métaux essentiels.

Environnement

