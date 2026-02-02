Carlos Alcaraz est devenu dimanche le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté au moins une fois les 4 tournois du Grand Chelem, en remportant l'Open d'Australie face à Novak Djokovic.
Tennis: une victoire et un record pour Carlos Alcaraz à l'Open d'Australie
