La façade de l’entrée du Centre russe pour la science et la culture de Prague porte encore les stigmates d’une attaque au cocktail Molotov, alors que la police tchèque a annoncé vendredi enquêter sur ces faits touchant un bâtiment hérité de l'époque soviétique. "Depuis jeudi soir, nous enquêtons sur une attaque au cours de laquelle quelqu'un a lancé plusieurs cocktails Molotov contre la Maison russe", a déclaré la police sur X, en ajoutant qu'elle recherchait toujours l'assaillant. IMAGES COMPLETE A4WM7KE_FR
Attaque au cocktail Molotov contre le centre culturel russe à Prague
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