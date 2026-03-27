L'ex-policier français soupçonné d'avoir tué sa compagne et son ex-conjointe et enlevé ses deux enfants a été placé en détention provisoire par le tribunal portugais où il a été entendu jeudi pendant plusieurs heures.
L'ex-policier français soupçonné d'un double féminicide placé en détention provisoire au Portugal
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