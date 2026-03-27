L'orpaillage illégal est une catastrophe pour la Guyane, où six tonnes d'or ont été extraites l'an dernier en recourant à des méthodes et des produits extrêmement néfastes pour l'environnement. Alors que le nombre de sites d’orpaillage clandestins a pratiquement doublé dans ce territoire d'Amérique du Sud, la Légion étrangère a été déployée pour détruire les mines d'or, notamment dans le secteur de Petit-Saut, à Kourou.
En Guyane, la Légion étrangère déployée pour lutter contre l'orpaillage illégal
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