Des secours interviennent à proximité d'un bâtiment endommagé après l'interception de projectiles au-dessus de Tel-Aviv (Israël). Plusieurs explosions ont été entendues au-dessus de la ville après que l'armée a signalé des tirs de missiles depuis l'Iran.
Tel-Aviv: dégâts sur un bâtiment après l'interception de missiles
