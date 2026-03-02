Le procès de l'islamologue suisse Tariq Ramadan pour des viols sur trois femmes commis en France de 2009 à 2016, qu'il conteste, s'ouvre en l'absence de l'accusé devant la cour criminelle départementale de Paris. IMAGES
Ouverture du procès de Tariq Ramadan, jugé pour des viols sur trois femmes
