Tom Felix quitte le tribunal de Alor Setar, en Malaisie, encadré par des forces de l'ordre avant de monter dans un véhicule pour être conduit au bureau de l'immigration après que la cour a prononcé son acquittement. Agé de 34 ans, ce français été poursuivit pour trafic de drogue et risquait la peine de mort. IMAGES
Malaisie: acquitté, Tom Felix quitte le tribunal sous escorte
