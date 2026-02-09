Le président français, Emmanuel Macron inaugure le salon international des professionnels du vin "Wine Paris". L'événement attend pendant trois jours 6.200 exposants et 60.000 visiteurs du monde entier, acheteurs, distributeurs, ministres, Commission européenne. IMAGES
Emmanuel Macron inaugure le salon "Wine Paris"
