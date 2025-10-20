En visite au tribunal judiciaire de Nanterre, le ministre de la Justice Gérald Darmanin dit vouloir garantir la "totale sécurité" de Nicolas Sarkozy, "un détenu extrêmement sensible", qui deviendra mardi le détenu le plus célèbre de France. SONORE
Sarkozy en prison: "le travail de protection doit être important" (Darmanin)
