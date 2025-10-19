Suite à une détonation, de la fumée s'élèvait dimanche au-dessus de la ville côtière d'Al-Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza. Le cessez-le-feu dans le territoire palestinien est menacé après que l'armée israélienne a dit avoir mené des frappes aériennes dans le sud de Gaza en riposte à des attaques du Hamas contre ses positions, ce qu'a démenti le mouvement.
Fumée au-dessus d'Al-Zawayda alors qu'Israël confirme avoir mené des frappes sur Gaza
