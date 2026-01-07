Des civils fuient les quartiers à majorité kurde d'Achrafié et de Cheikh Maqsoud à Alep, où des accrochages sporadiques opposent les forces gouvernementales et kurdes, au lendemain de violences qui ont fait neuf morts, selon les médias officiels. IMAGES
Syrie: des civils fuient les quartiers à majorité kurde d'Alep
