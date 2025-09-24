Quelque 300 ours polaires vivent dans la région arctique du Svalbard, un archipel norvégien. Mais avec la fonte rapide de la banquise due au changement climatique, les chercheurs tentent de comprendre comment ces animaux s'adaptent. Reportage d'Olivier Morin.
Svalbard : les ours polaires de l'Arctique sous observation face à la fonte de la banquise
