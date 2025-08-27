 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Surtourisme : quel impact pour les habitants et pour le climat ?

information fournie par France 24 27/08/2025 à 17:52

Avec 36,3 millions de visiteurs accueillis en 2024 à Paris et dans sa proche banlieue, la capitale a retrouvé son niveau de fréquentation touristique d'avant la pandémie de Covid 19. Mais l'afflux de touristes génère aussi des conflits d'usage avec les habitants. La surfréquentation touristique touche d'autres pays dans le monde, avec des effets néfastes pour le climat : en 2019, le tourisme était responsable de 8,8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

